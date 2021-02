Lara Goršek Kos iskreno o depresiji in o tem, kako služi denar

Se še spomnite, udeleženke šova Kmetija? Tako kot mnogim drugim tudi njej epidemija ne prizanaša. »Koronakriza kaže zobe tako kot najverjetneje pri večini ljudi. Služb ni ozriroma so na papirju. Vsak od nas se znajde po svoje. Sama si recimo pomagam s spletno platformo OnlyFans,« je povedala Lara, ki je že v resničnostnih šovih, v katerih je prvič nastopila leta 2014, burila moško domišljijo.»Sicer sem še vedno na kmetiji. Ker sem brezposelna, imam toliko več časa za delo doma, s konji. Daljši, toplejši dnevi in rahljanje koronaukrepov so pomagali pri borbi z depresijo, tako da zdaj pravzaprav uživam, čeprav priznam, da si želim redne službe in jo tudi še vedno intenzivno iščem,« je povedala iskreno. Razkrila je tudi, kaj se dogaja na ljubezenskem področju. Pravi, da je še vedno samska, a da se ne bi se branila mirnega ustaljenega življenja s partnerjem. Toda očitno še ni čas za to, v zadnjih mesecih pa tudi ni bilo ravno ogromno priložnosti koga spoznati.«Sicer pa je Lara, kljub temu da stanje ni ravno rožnato, optimistična in verjame, da se bodo vse težave uredile. Pravi, da kriza ne more večno trajati in da je dobro, dokler ima svoje konje in sanje o lastnem ranču.