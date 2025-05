»Lahko jih prodam za 500 evrov«: Challe Salle razkril, koliko stanejo njegove nošene boksarice

Slovenski raper Challe Salle je znova poskrbel za šaljivi trenutek na družbenih omrežjih. Tokrat je odgovarjal na vprašanja svojih sledilcev, ki mu jih ti redno postavljajo na Instagramu, in med njimi ni manjkalo niti bizarnih.

Eno najbolj nenavadnih vprašanj, ki ga je prejel, je bilo: »Ali lahko prosim kupim tvoje nošene boksarice ali nogavice?«

Raper se je na provokacijo odzval v svojem slogu: »Lahko. Jih dam takoj po treningu, cena 500 evrov.«

Oboževalci so ga spraševali tudi o vsakodnevni rutini in prehranjevalnih navadah. Vprašali so ga, ali bi bil pripravljen posneti videoposnetek o tem, kaj počne in kako se prehranjuje čez dan. Challe Salle je bil iskren: »Se mi ne da ravno snemati ves dan in potem še montirati, ampak bil bi zanimiv vpogled v moje življenje. Da vidite, da ima dan tudi zame vsak dan premalo ur.«

Sodelovanje s Fehtarji? »Top so mi!«

Nekdo ga je povprašal tudi, ali bi kdaj posnel skladbo s priljubljeno narodnozabavno zasedbo Fehtarji. Challe Salle ni okleval: »Bi, top so mi!« S tem je še enkrat dokazal, da mu žanrske meje niso ovira in da je odprt za različna sodelovanja na slovenski glasbeni sceni.

15 let kariere in nov album v slovenščini

Letos Challe Salle praznuje pomemben jubilej – 15 let glasbene kariere. Ob tej priložnosti napoveduje izid novega albuma, ki bo v celoti v slovenščini. Čeprav si nekateri njegovi poslušalci želijo tudi pesmi v srbskem jeziku, je pojasnil, da sam piše vse svoje pesmi in mu je zato najlažje ustvarjati v maternem jeziku.

Challe Salle in njegova Yvonne sta sicer v veselem pričakovanju, Alex pa kmalu postal starejši bratec. Nedavno sta zakonca razkrila, da pričakujeta hčerkico.