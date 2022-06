Ladova Anela priznala: Moj, čisto in samo moj, prvi odkar smo štirje (FOTO)

Lepotička in mama dveh deklic, Anela Šabanagić je na svojem Instagramu delila prav poseben življenjski dogodek. Prvič odkar je postala mama, si je privoščila oddih brez svojih ljubih. Hčerki in Lado so tako ostali doma, ona pa je odšla na sproščujoč joga vikend, kjer si je napolnila baterije.

Svoje vtise je delila tudi z zapisom:»Moj, čisto in samo moj, prvi odkar smo štirje, vikend na off!« je zapisala in priznala še, da je veliko jogirala, meditirala, jedla, spala in uživala v krasni družbi.