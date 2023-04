Lado Leskovar: Ob sedmih zjutraj sem moral kaditi Titove cigare in piti njegov viski

Legenda slovenske glasbe Lado Leskovar se letos znova udeležuje srbskega glasbenega festivala Beograjska pomlad. Pevec je v Beogradu živel sedemnajst let in ima na to obdobje lepe spomine. Prav tako kot o nekdanji skupni državi Jugoslaviji. To je še enkrat več potrdil v intervjuju za srbski portal Telegraf. Povedal je, da mu je žal, da je država več ne obstaja: »Jugoslavija je osnovala gibanje neuvrščenih, kar se mi zdi fenomenalna ideja. Če bi se to obdržalo in razširilo, zdaj ne bi bili priča ameriškemu kretenizmu.«

Leskovar ne skriva navdušenja nad nekdanjim jugoslovanskim voditeljem Titom. »Tito je bil pameten človek. Lahko ga imaš rad ali ne, moraš pa priznati dobre značilnosti komunizma, kot smo ga imeli,« je prepričan. »Brezplačne šole, vsak je imel zdravnika, brez da bi moral nanj čakati, vsak je lahko dobil kredit, pa četudi samo za fičkota. Vsi smo imeli službe ... To so stvari, ki jih drugje po svetu ni bilo. Američanom to ni bilo všeč. Zato delajo vojne po celem svetu, samo da služijo z njimi.«

Leskovar se je spomnil tudi dne, ko je Tito prišel na njegov nastop. Bilo je leta 1964. »Ko je vstopil, sem pel Natalie. Potem pa so me ob sedmih zjutraj poklicali v posebno sobo, kjer je bil z družbo. Pripovedovali so mu šale, jaz pa bi moral z njimi piti viski in kaditi njegove cigare. Cigar nisem kadil, z viskijem pa sva se malo podružila,« se je ob nostalgični zgodbi pošalil Leskovar.