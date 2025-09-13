Lado in Anela sta se po poroki pojavila v javnosti, okrog njiju se je kar trlo znanih (FOTO)

Medijska hiša Pro Plus je v ljubljanskih Križankah organizirala POP Promenado. Ta je bila po poročanju 24ur posvečena 30-letnici POP TV. Na prireditvi ni manjkalo znanih obrazov, med drugim sta bila tam tudi voditelj Lado Bizovičar in njegova žena Anela, ki se je prej pisala Šabanagić. O paru se je v zadnjih dneh pri nas precej pisalo, saj sta se poročila.

Ni presenečenje, da se je Lado pojavil na tej prireditvi, saj smo ga lahko v preteklih letih velikokrat videli na kanalu POP TV, saj je bil eden izmed žirantov šova Slovenija ima talent.

Ker sta sveže poročena, sta Lado in Anela na POP Promenadi verjetno še dodatno pritegnila pozornost. Svoj nov status sta potrdila tudi z brezhibno modno usklajenostjo. Oba sta stavila na večno eleganco črne barve z nekaj dodanimi svetlejšimi odtenki. Lado je izbral eleganten suknjič z drobnimi črtami, Anela pa je pritegnila poglede z drznejšo kombinacijo. Pod temnim suknjičem je nosila prosojno majico.

Na prireditvi smo lahko med drugim videli tudi kuharske mojstre Karima Merdjadija, Mojmirja Marka Šiftarja in Luko Jezerška, igralce Domna Valiča, Maria Ćulibrka in Jerneja Kogovška, balerino Ano Klašnjo in še mnoge druge znane.