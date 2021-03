Lado brez opreme, Dejan skoraj ob življenje

Lado Leskovar je ponosen, da je spoznal Tino Maze. FOTO: MARKO FEIST

Tudi Vili Resnik je odličen smučar. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Ditka je ljubezen do zimskih športov podedovala po mami Jelki. FOTO: IGOR MALI

Za najboljše smučarje sveta bo 13. in 14. marca navijalo tudi rekordno število naših estradnikov. Da je pokal Vitranc v svetu upravičeno zapisan z velikimi črkami, se strinjajo številni znani Slovenci in Slovenke. Doživetja na belih strminah, kot jih poznamo danes, pa niso nekaj samoumevnega. Tako je bil Vitranc za legendarnega pevcakot smučarja vedno nekaj nedosegljivega. Čeprav je, kot pravi, zmeraj navijal in spremljal tekmovanja, pa tudi osebno spoznal genialno in lepo»Sem pa sam, kot številni drugi, smučal brez prave opreme in užival v druženju in prečudoviti naravi naše domovine.« Nepozabni spomini na zimske radosti vežejo tudi pevca, ki ni energičen in poskočen le na odru, ampak se prav tako odlično znajde v številnih športih. Med njimi je smučanje, ki ga spremlja že od mladih nog. »Spomnim se, da sem ga že kot otrok oboževal. S prijatelji smo se z avtobusom vozili do smučišča in potem smučali od jutra do večera – tam smo bili, dokler niso zaprli proge, in vmes so se nam že vse premočene cunje posušile,« se spominja v smehu.Brezskrben nasmeh na obrazu spremlja tudi, ko pripoveduje o tem, kako smučanje in sankanje povezuje z otroštvom, na katero ima neverjetno lep spomin. »Kombinezoni, sneg, sonce, smučke, sanke, sendviči in predvsem topel zimski čaj po aktivnosti. Potem pa skupaj s sošolci na ogled Vitranca. Spomini, ki ne bodo nikoli zbledeli.« Vedno nasmejani pevecpravi, da je smučal že kot otrok. S starši so vsako leto hodili za en teden v Kranjsko Goro. Dejan obožuje zimske športe, kljub slabi izkušnji, ki ga je skoraj stala življenje. »V osnovni šoli sem se udeležil šole deskanja. Medtem ko smo stali ob robu smučišča, je nekdo zelo močno priletel vame. Če ne bi imel čelade, ne vem, ali bi preživel. Od takrat brez čelade ne grem na smuči,« razkrije.​Kantavtorica in skladateljicaima zelo rada zimo, sneg in zimske športe. »Ljubezen do slednjih sem gotovo prevzela od mame, ki je v mlajših letih trenirala smučarski tek. Njen oče, moj dedek, pa je v tem športu prejel nemalo priznanj ter se kar dvakrat udeležil olimpijskih iger. Tako kot se s smučkami rada spustim po snežni strmini, si z veseljem ogledam tudi katero smučarsko tekmo, še posebno v živo, to je zame pravo doživetje,« pravi mlada glasbenica., matematik, glasbenik in stand up komik, je smučarje v Kranjski Gori spremljal že kot osnovnošolec. »V učilnici za geografijo smo imeli televizor. Enkrat smo si med odmorom uredili prenos iz Kranjske Gore. Ko je v razred stopil učitelj, je bila na progi številka 12,pa je imel številko 13. Učitelj je privolil, da lahko pogledamo njegov nastop, vendar pa je nekaj sekund za tem tekmovalec s številko 12 padel. Tekmo so prekinili za skoraj pol ure! Tako smo na koncu imeli samo 15 minut pouka,« se spominja.Da je pokal Vitranc danes ena izmed največjih, najbolje organiziranih in najbolj obiskanih tradicionalnih športnih prireditev v Sloveniji ter osrednjem delu Evrope, se strinja vsestranski glasbenik. Leta 2018 je na podelitvi odličij tudi nastopil in vzdušje opisal kot fenomenalno in nepozabno. »Čeprav kot Primorec nisem prav velik ljubitelj snega, sem nastopil na nekaj večjih smučarskih prireditvah. Na začetku glasbene kariere, leta 1992, sem nastopil tudi na zabavi v Kitzbühelu, kjer sem osebno spoznal meni še takrat ne prav znanega voznika formule 1.« Pokal Vitranc pa letos ne bo le športni dogodek. Zaživela je namreč družbeno odgovorna akcija #VITRANCcares, katere osnovni namen je s pomočjo novega programa Botrstvo v športu pomagati nadarjenim mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij ter jim omogočiti boljše, bolj konkurenčne treninge in tekmovanja z vrstniki.