Lado Bizovičar se je vrnil!

Dokaz, da so ljudje pogrešali umetnost in kulturo. FOTOGRAFIJI: URŠKA BOLJKOVAC

Ta teden stain pribočnikz razprodano Predstavo za vsako priložnost odprla novo privlačno kulturno-družabno prizorišče v prestolnici – SiTi Teater pod zvezdami.Program priljubljenega gledališkega in koncertnega prizorišča se zaradi ukrepov za preprečevanje okužbe, ki onemogočajo odprtje gledališča, seli na prijetno pokrito prizorišče na prostem, ki bo to poletje v BTC gostilo kup odličnih gledaliških in glasbenih ustvarjalcev, za piko na i pa še premiero nove predstavein. Izbor prve predstave se je ponudil kar sam, saj Predstava za vsako priložnost govori prav o tem, da Slovenci vedno najdemo razlog za druženje in zabavo – in česa bi se lahko bolj veselili kot novega kulturnega prizorišča in že same možnosti, da lahko igralci in glasbeniki po mesecih karantenskih predstav in koncertov s kavča spet premešajo pozitivno energijo z gledalci v živo.Če se bo treba navaditi na večji razmik med sedišči in samozaščitno ravnanje, tudi prav, najpomembnejše je, da se kultura vrača med ljudi. To sporočilo so z ogledom podprli številni znani ustvarjalci iz glasbenega, modnega, televizijskega, filmskega in gledališkega sveta. Program v Siti Teatru pod zvezdami bodo to poletje pletli tudi, Klemen Slakonja (z enkratnim koncertom in novo predstavo), Tadej Toš,in, Zmelkoow,, Katalena,ininin