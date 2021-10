Lado Bizovičar 17-letnici uresničil dolgoletne sanje

V tenutku, ko je 17-letna Ana Grdadolnik stopila na oder priljubljene oddaje Slovenija ima talent, je v dvorani vse potihnilo. Žirant Lado Bizovičar je takrat vedel, da se bo zgodilo nekaj posebnega, in ni se motil. Najstnica je zapela pesem pokojne dive Whitney Houston I Have Nothing in dvignila dvorano na noge, še prej pa se je zgodil trenutek, ki ga gledalci in gledalke ne bodo tako hitro pozabili.

Ne, to ni bil del šova, Bizovičarju je resnično zmanjkalo tal pod nogami. FOTOGRAFIJI: POP TV

Bizovičar se je namreč med poslušanjem angelskega glasu zvrnil z žirantskega stolčka in zgrmel po tleh. Najstnica se ni pustila zmesti in je pesem odpela do konca, Bizovičar pa jo je osrečil z zlatim gumbom in jo poslal naravnost v polfinalno oddajo.

»Nisem vedela, ali naj mu pomagam ali pojem naprej, potem sem si pa v glavi govorila poj naprej, poj naprej,« je vtise po nastopu in žirantovem padcu strnila Ana, ki je priznala, da ji je Bizovičar uresničil dolgoletne sanje. Zaupala je, da je njena velika vzornica pevka Maja Keuc, ki je v prvi sezoni oddaje Slovenija ima talent v finalu izgubila proti sedemletni Lini Kuduzović.

Nisem vedela, ali naj mu pomagam ali pojem naprej.

»Moja največja želja je, da bi nekoč nastopila na Evroviziji,« je še povedala mladenka iz Lehna na Pohorju, ki je marljiva dijakinja mariborske gimnazije, nekoč pa si želi študirati medicino. Glasba je njena velika ljubezen že od mladih nog, odlično pa se znajde tudi med črno-belimi tipkami, saj je igrala klavir, končala je osnovno glasbeno šolo.