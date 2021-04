Kulturniki še niso rekli zadnje

​Kulturniki, ki zaradi ukrepov najbolj trpijo, pravijo, da še niso rekli zadnje.

Narodni dom Maribor, sicer glavni organizator Festivala Lent, nadaljuje gverilsko akcijo v podporo kulturnikom Pet pred dvanajsto, ko z balkonov nad trgi v mestu ob Dravi zaigra živa glasba. Z njo izražajo tudi opozorilo, da je kultura živa in da je nujno, da se jo pripelje nazaj med ljudi.»Dovolj je! Skrajni čas je za odpiranje dvoran, za takšne rešitve, ki bodo tudi v zaostrenih razmerah glasbenim in drugim kulturnim ustvarjalcem omogočale delovanje, ljudem pa obiskovanje kulturnih prireditev. Seveda varno, brez nevarnosti za širjenje bolezni, z vsemi potrebnimi ukrepi,« so v Narodnem domu napovedali gverilsko akcijo, na kateri je nastopilo več glasbenikov, da bi zdramili Mariborčane, ker pisanje pisem, opozarjanje in pritoževanje na družabnih omrežjih doslej niso obrodili sadov.