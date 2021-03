Kuharski šov zapustila Katarina: kriv je bil štrukelj

Tekmovalci nove sezone so se tokrat znašli pred prvim izzivom. Pod zaboji je prvo skupino tekmovalcev čakala pestra izbira sestavin, pod zaboji druge skupine pa ni bilo nič, zato so si morali sestavine za jed dobiti od sotekmovalcev. Ker nekaterim tekmovalcem sestavine niso bile čisto znane, so se številni pri pripravi jedi za pomoč obračali na tekmovalce, ki so bili že na balkonu.



»Ne bom imel težav pozabiti tega krožnika,« je dejal Bine, ko je poskusil Katjin krožnik. Katja pa se je spraševala, ali ji doma lažejo, ko ji govorijo, da dobro kuha. »Suho, zažgano, preslano, omaka je presladka in se tepe s takitosti. Edina pozitivna točka je omaka iz kurkume,« pa je Katarinin krožnik kritiziral Bine. Navdušeni niso bili niti nad krožnikom, ki ga je pripravil Žiga, a je bil Žiga vseeno toliko boljši, da je lahko šel na balkon.



Sodnike je navdušila Irena, ki je pripravila zrezek z ravioli in kakavovo omako, ki je Bineta naravnost navdušila. Za omako je dejal, da je pika na i. »Sta kot noč in dan, ena nori, druga je mirna. Ena bo jezna, druga bo počasi odkorakala na balkon. Irena, izvoli,« je dejal Bine. Dušanov krožnik pa so poimenovali, da je mrtvi krožnik in ga poslali na popravni izpit.



Za popravni izpit so morali tekmovalci pripraviti štruklje. Tekmovalci so pripravljali štruklje z različnimi nadevi, dobili pa so celo testo. Kljub temu se je Dušan odločil, da bo testo naredil sam, kar je sodnike zelo presenetilo. A tako se je odločil, ker je takšne štruklje delala njegova mama. Eksperimentiranje ga je skoraj stalo balkona, a se mu je potem ko je Katarinin štrukelj dobesedno razneslo, odšel na balkon.



