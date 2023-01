Kseniji Kranjec grozi zapor?

Resničnostna zvezdnica Ana Pusovnik, ki smo jo lani gledali v resničnostnem šovu Sanjski moški, v katerem se je borila za srce Gregorja Čeglaja, je te dni očitno dobila tožbo proti drugi resničnostni zvezdnici Kseniji Kranjec, s katero sta bili nekoč dobri prijateljici.

S tekmovalko Sanjskega moškega sta bili nekoč prijateljici. FOTO: POP TV

»Tožila sem jo za grožnje, ustrahovanje in materialno škodo. In tožbo proti njej sem dobila. Vse črno na belem,« nam je zaupala in dodala, da Kseniji grozi pet mesecev zapora, če prekrši pogojno kazen, vrniti mora tudi stroške za popravilo avta. »Zadeva je zaključena pravnomočno, meni v prid. Vse skupaj sem še podkrepila z najboljšimi odvetniki,« dodaja Pusovnikova in opozarja svoje sledilce, da si nasilja, naj bo psihično ali fizično, nihče ne sme dovoliti. Spomnimo, obe Korošici sta zasloveli v resničnostnih šovih, karieri pa sta zgradili ne samo z udeležbami v njih, ampak tudi z odprtjem profila na platformi OnlyFans, kjer še danes služita z goloto. Nekoč prijateljici, ki sta skupaj tudi potovali, sta kasneje postali sovražnici. Ksenija je namreč Ano obtožila, da jo v vsem kopira, prepričana je bila tudi, da je nekdanja kolegica z njo obsedena. Vrhunec, zaradi katerega je očitno tudi prišlo do tožbe, je bil, ko je Ksenija Kranjec, sicer nekdanja udeleženka resničnostnih šovov Big Brother, Kmetija in srbskega Parovi, prišla pred hišo Pusovnikove ter začela razmetavati zabojnike za smeti. Na avto je vrgla celo železno lopato. Kranjčeva se je glede dogajanja, ki se tiče obsodbe, odzvala.

»Dejanje sem posnela in vse sama prijavila policiji. Mislim, da je bilo več kot očitno in za pričakovati, da bom v tem primeru kaznovana. Se vam ne zdi? Tukaj ne gre za tožbo, temveč postopek, ki je obravnavan zaradi prijave, ki sem jo seveda podala sama. Nimam nič za dodati. Nekdo spet išče pozornost prek mene in kot vedno sem za nekoga spet glavna tema. Spet sem se namreč začela pojavljati na televiziji in se pričakuje, da se bom zdaj odzvala. Ne bom, ker nepomembnim ljudem ne namenjam več pozornosti,« je Kranjčeva povedala o vsem skupaj. Dodala je, da bo vsako izjavo in deljenje vsakršnih podatkov prijavila, saj ima dovolj javnega obračunavanja. »Vse, kar koli se zgodi v povezavi z mano, obravnavata policija in moj odvetnik,« nam je še povedala.