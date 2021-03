Ksenija razkriva, koliko zasluži z objavljanjem vročih fotografij

Ksenija Kranjec FOTO: Ksenija Kranjec, Instagram

Ena najbolj razvpitih Korošic in udeleženk resničnostnih šovovje ena izmed tistih, ki vedno pritegne veliko pozornosti. Ne le zaradi svojega izjemno atraktivnega videza, temveč tudi zato, ker vedno brez zadržkov pove, kar si misli. Zadnje čase pa veliko pozornosti priteguje tudi na vse bolj priljubljeni spletni platformi OnlyFans, na kateri vse več znanih in tudi manj znanih Slovencev objavlja svoje razgaljene fotografije in s tem služi mastne denarce. No, tako vsaj pravi Ksenija, ki nam je razkrila, kakšen je njen zaslužek.»Super sem. Ker je korona in ker smo omejeni, nekateri smo tudi brez služb, sem doma postala veliko bolj aktivna. Kuham, se učim novih specialitet, pospravljam, prenavljam, hodim v naravo in se rekreiram. Seveda imata moja dva kužka zdaj stoodstotno pozornost. Malo se družim z ljudmi in prijateljicami ter si tako krajšam čas,« nam je zaupala in dodala, da ima Ksenija v zadnjem času nekaj zdravstvenih težav. No, pravzaprav se te težave s slabokrvnostjo vlečejo že vse od njene udeležbe v resničnostnem šovu Kmetija.Ksenija čas doma namenja tudi ustvarjanju vsebin za platformo Onlyfans. Razkrila nam je, kako je prišlo do tega, da se je odločila, da bo aktivna tam. »Že pred letom pa pol sem si odprla profil Onlyfans, ampak ga nisem uporabljala, ravno zaradi tega, ker sem razmišljala, kaj bo kdo rekel. Potem pa sem videla, da to postaja vse bolj 'sprejeto pri nas' in sem se odločila, da tudi jaz poženem ta profil v pogon. Zelo zelo zelo sem presenečena nad odzivom, ker sem prišla na sam vrh. Seveda so še dandanes različni komentarji, ampak me ne ganejo, ker ne delam za drobiž, kot si to predstavlja večino ljudi, vsekakor pa jim ne bi rada polagala računov mojih financ. Ampak za ta moj mesečni zaslužek nekdo dela celo leto, mogoče še dlje,« nam je razkrila.Na bolj podrobno vprašanje, o kakšnih zneskih govorimo in koliko zasluži je odgovorila, da so pri njej finance zelo dobre. »Kot sem že prej napisala, sem zelo presenečena. Nekdo misli, da je 200 evrov na mesec, drugi, da je 2000 evrov na mesec, jaz pa povem, da je znesek krat štiri. Vsaj v mojem primeru,« se je pohvalila in povedala, da je ta profil odprla iz dolgega časa, ker se rada fotografira in da ji ni žal.Kljub temu, da očitno ni v finančni krizi, išče redno delo in si želi, da bi se lahko čim prej zaposlila. »Rada delam, želim si, da se ta koronakriza čim prej sprosti in da se lahko vrnem v službo . Ali bodo to trepalnice in salonček, s tem sem se sicer ukvarjala pred korono in se tudi izobraževala nekaj mesecev za to ter vložila veliko denarja za tečaje ličenja, podaljševanje nohtov, podaljševanje trepalnic, ali pa se vrnem v gostinstvo, kjer sem že 14 let.« Pravi, da je za zdaj prehitro govoriti o tem, vsekakor pa ima željo, da se zaposli pa četudi v kakšni proizvodnji. »Odkar smo doma, ne ločim več dneva, noči in vseh normalnih življenjskih ritualov, da se zbujaš, imaš obveznosti in da zaspiš od utrujenosti.«O svoji aktivnosti na platformi OnlyFans še pove, da ga vsekakor ni nameravala imeti tako dolgo. »Zdaj je točno štiri mesece, kar je že skoraj preveč. Na to vsekakor ne gledam kot na 'službo', ampak dodatni prihodek, ki je res dodatni in visok, vem pa, da bo nekega dne tista osemurna plača morala zadoščati za normalno življenje, zato bi vsaki, ki se ukvarja z omenjeno platformo rada dala nasvet, naj denar porabi pametno in naj ne gledajo uporabnice na to kot na nekakšno službo. Svoj denar unovčite kar se da najbolje,« še doda.Ksenijo smo še vprašali, kako na vse skupaj gledajo njeni domači in pravi, da ni nič posebnega. Najprej jim je vse skupaj razložila in predstavila, zdaj pa z njimi o tem ne razpravlja veliko.