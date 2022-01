Ksenija razkrila, kateri balkanski pevec jo je vabil med rjuhe

Vročekrvna Ksenija Kranjec, ki v resničnostnem šovu Bar dviguje krvni tlak svojim sotekmovalcem in gledalcem, je v intervjuju za Kurir razkrila, kateri balkanski estradnik jo je osvajal in tudi vabil med rjuhe. »Boban Rajović me je po enem od svojih nastopov vabil v svojo sobo. Bil je pijan in zavrnila sem ga. Če bi me lepo vprašal, bi verjetno pristala,« je po poročanju 24ur dejala Ksenija in dodala, da ji je kasneje veliko tudi pisal na instagramu.

Ksenija je še razkrila, da so ji bolj kot mladi fantje všeč zreli in starejši moški. Pravi, da ima rada stare okoli 45 let. Še posebej so ji všeč visoki in veliki. Rada ima inteligentne moške, ki so gospodje in so olikani.

No, v šovu je vrgla oko na Svenovega očeta Darka, a jo je navdušenje, ko ga je nekoliko bolje spoznala, hitro minilo. Okoli prsta je nato ovila Damirja, zdaj pa jo v postelji greje Ivan, ki je prepričan, da bo Ksenija njegovo naslednje dekle. A ta pravi, da iz te moke ne bo kruha in da sta le prijatelja.