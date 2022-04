Znana Slovenka: Vse to sem počela zaradi denarja

29-letna Ksenija Kranjec, ki se poteguje za hrvaškega sanjskega moškega Tonija Šćulco (31), je na instagramu spregovorila o podrobnostih iz svojega življenja, ki doslej javnosti niso bile znane.

Njen zapis objavljamo v celoti:

»Končno lahko napišem, da sem zelo dolgo skrivala, v katerem šovu sem bila in kaj smo snemali. Torej, tukaj sem v Gospodinu savršenem. Z Maldivov sem šla neposredno v šov. Spraševali ste se, kje sem in zakaj me ni. Zdaj veste. Moram pa povedati, da sem bila že skupaj v petih šovih, par sem jih zavrnila in definitivno sem se odločila, da je ta zadnji. V vse sem klicala in sem tudi šla vanje zaradi dobrega plačila. Lahko rečem, da sem edina v Sloveniji, ki se ji lahko reče, da je resničnostna zvezdnica in zato javna oseba.

Moram povedati, da je bilo v vsakem od teh šovov zelo zanimivo in vsepovsod sem spoznala čudovite in manj čudovite ljudi. Res lepa izkušnja v mojem življenju.

Mislim, da je čas, da se zdaj posvetim sebi, svojemu onlyfans pofilu in še enemu poslu, ki za zdaj ostaja skrivnost. Tudi onlyfans profila ne nameravam imeti več dolgo. Vsekakor še vedno dobro gre, a imam zdaj druge interese. Ampak, kot sem rekla, počasi …. naj še vse to traja, kolikor dolgo more. Res si ne bi nikoli mislila, da bo to postala moja služba, da si bom zaradi vsega tega veliko ustvarila in privoščila. Čeprav sem si kot mala želela biti pevka ali manekenka, sem izpolnila sanje nekje vmes. In ni mi žal. Nikoli mi ne bo žal nobenega šova in nobenih dejanj, ki sem jih storila. Ne v šovu, ne v zasebnem življenju.

Vsi pa vemo, da je Ksenija pred kamerami popolno nasprotje Ksenije v zasebnem življenju. To vas večina ve, najbolj pa tisti, ki se družite z mano in družina. In začela sem se premikati naprej, čisto sproščeno že nekaj časa nazaj. Mislim, da sem točno v teh letih, ko je vse tako lepo in ko si samo rečeš: kar bo pa bo, tako v ljubezni, prijateljstvu kot poslovnih zadevah. Prepustila sem se sebi. Vsekakor o družini še ne razmišljam, ne o partnerju. Zdaj bom največ časa namenila svojim ljubljenim. In kot sem zapisala, naj vesolje zdaj naredi svoje. Jaz mislim, da sem že sama naredila dovolj.«