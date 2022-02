Znana Slovenka o zlorabi: Z glavo sem priletela v radiator, več ur bila nezavestna

Slovenska udeleženka šova Bar, Ksenija Kranjec, je, kot smo že poročali, zaradi bivšega partnerja morala poiskati pomoč v bolnišnici. Zdaj pa je za srbski Kurir razkrila več podrobnosti telesnega in psihičnega nasilja, ki ga je morala prestajati več let.

Preberite še:

»Ni me toliko bolelo v fizičnem smislu, saj ko se navadiš na eno klofuto, sledi druga in tako naprej. Najhujša je bila psihična bolečina. Zaklepal me je v stanovanje, z menoj je skušal manipulirati,« je povedala.

Dodala je, da nihče od družinskih članov in prijateljev ni verjel, da jo partner, ki je bil alkoholik, zlorablja. Pravi, da je imel hčerko (12), ki je bila nad njo navdušena in je nasilnega očeta prosila, naj je ne pretepa.

In kako je prekinila odnos?

Ksenija je razložila, da se je nasilna zveza končala, ko jo je bivši udaril tako močno, da je z glavo udarila v radiator in je bila več ur nezavestna. »Enkrat sva bila v diskoteki, pozdravila sem znanca, on pa me je pred vsemi začel tepsti,« je še razkrila.

Preberite tudi: