Ksenija Kranjec o Slovenkah v hrvaškem šovu: Tamara je osramotila sebe in Slovenijo

Letošnja sezona hrvaškega resničnostnega šova Sanjskega moškega je prinesla veliko novosti, med drugim tudi dva glavna protagonista – Miloša in Šimeta. V šovu tekmujejo tudi štiri Slovenke – Maja, Vanja, Suzana in Tamara. O dogajanju v šovu in njenih bogatih izkušnjah se pogovarjali z resničnostno zvezdnico Ksenijo Kranjec, ki je v pretekli sezoni hrvaškega šova močno zaznamovala dogajanje.

V čem je letošnja sezona drugačna od tiste, v kateri ste nastopili vi?

Letos so sezono precej nadgradili – več je dogajanja, več je zmenkov in druženja. Poleg tega so dekletom omogočili izbiro med dvema Sanjskima moškima, kar pomeni, da imajo več možnosti, da ostanejo v igri dlje, kot bi sicer, če bi bil le en kandidat. Vse skupaj deluje bolj sproščeno, dekleta se lahko sama odločijo, kdaj in s kom želijo komunicirati, ni več toliko pravil in omejitev.

Letos sta v vlogi Sanjskega moškega kar dva – Miloš in Šime. Kateri vam je bolj po okusu?

Bolj mi je všeč Šime. Sicer ni moj idealni tip moškega, a če izbiram med njima, je Šime bolj simpatičen. Deluje bolj moško in resno ter ima neko posebno energijo, ki pritegne.

V šovu so tudi štiri Slovenke. Katera ima po vašem mnenju največ možnosti za zmago?

Tri Slovenke so v šovu že od začetka. FOTO: Pop TV

Šele včeraj sem izvedela, da je Vanja prav tako Slovenka, saj sem prej mislila, da so le tri. Vanja mi je od začetka simpatična – res je lepa punca, kulturna in lepo vzgojena. Vidim jo kot eno izmed tekmovalk, ki bi lahko prišla med top 3. Suzana je tam, a se zdi, kot da je ni – mislim, da se dolgočasi in ji je vse skupaj bolj breme kot užitek. Maja je družabna, a nič posebnega. V šov se je dobro vključila, a bolj deluje kot dekoracija, ki poskrbi za lepo vzdušje. O Tamari pa lahko rečem, da je osramotila Slovenijo in predvsem samo sebe. Glede na to, da je dobila podobno vlogo, kot sem jo lani imela jaz – torej, da pride v šov kasneje in prinese svežo energijo ter nekaj pametnih potez – se je zgodilo ravno nasprotno.

Katera tekmovalka se je po vašem mnenju najmanj izkazala?

Tamara. Dlje ko bo ostala v šovu, bolj se bo osramotila in še več negativnih komentarjev bo prejela – če jih sploh lahko dobi še več. Vanja je edina, ki ima realne možnosti, da ostane dolgo in pride do samega konca, za zmago pa je še prezgodaj napovedovati.

Katera od Slovenk bo po vašem mnenju poskrbela za največ drame v vili?

Tamara je v šov vstopila ta teden. FOTO: Voyo

Za dramo verjetno nobena, za sramoto pa zagotovo Tamara. Suzana prespi šov, Maja se preprosto zabava, Vanja lepo sodeluje in flirta, Tamara pa je tam zato, da pokaže, kako se ena ženska ne bi smela obnašati. Čeprav je v šov prišla z namenom, da prinese svežino, je naredila ravno obratno. S svojim vedenjem kaže, kakšna naj ne bo nobena ženska. V življenju se da marsikaj popraviti, ampak upam, da se nobena druga ženska nikoli ne znajde na takšnem dnu, kot ga je že zdavnaj dosegla ona.

Kaj bi kot izkušena poznavalka resničnostnih šovov svetovali dekletom?

Ne samo tem dekletom, ampak vsem, ki se bodo še kdaj pojavile v takšnih šovih – treba je znati uporabljati glavo! Lepota ni vse, pomembno je tudi, kako se izražaš in kako znaš nadzorovati svoje besede ter dejanja v določenih trenutkih. Nisem bila svetnica v šovih, a sem vedno pridobila simpatije drugih tekmovalcev in bila prepoznana kot dobra oseba. Prav tako je bilo vedno jasno, da sem za kamerami popolnoma drugačna kot pred njimi.

Zame so bili resničnostni šovi delo, ne promocija. V šovih sem sodelovala zaradi dobrega plačila, ne zaradi želje po prepoznavnosti – ta je prišla sama od sebe. Bolj kot količina medijske pozornosti pa me skrbi, da nekatere tekmovalke, kot je Tamara, s svojim vedenjem škodijo same sebi. Še posebej, ker ima hčerko in ni več v dvajsetih. Žalostno je, da se v javnosti tako izpostavlja, saj očitno ni le igra pred kamero, ampak je to njena resnična osebnost.