Ksenija Kranjec: »Mislijo, da znam samo vrteti jezik, se kregati in slikati gola«

Ksenijo Kranjec, kraljico resničnostnih šovov in kot pravijo, tudi erotične platforme , že dobro pozna tako slovenska kot tudi balkanska javnost. Provokativna, kontroverzna, nebrzdanega jezika je Ksenija prišla do velike medijske prepoznavnosti, s tem tudi do visokih honorarjev. Zanimalo nas je, kako vse to doživlja in kaj počne, ko ni v šovih.

Kar nekaj let ste del medijskega prostora. Kdaj in kako se je vse skupaj začelo?

Ksenija v Kmetiji. FOTO: Osebni arhiv

»Res je, že skoraj osem let sodelujem v resničnostnih šovih. Začelo se je z Big Brotherjem leta 2015. To je bil moj prvi in zadnji šov, v katerega sem se prijavila, v naslednje sem bila povabljena. Tukaj sem sodelovala za isto dnevnico kot drugi. Bilo je nekaj novega, drugačnega, jaz temu pravim eksperiment. Ni za vsakega biti za štirimi stenami in zaprt z 20 različnimi karakterji ali 50 kot v tujih šovih. Prepričana sem, da za to potrebuješ dobre živce in talent. Naslednji so bili: Parovi v Srbiji, leta 2017 kjer sem dobila zelo dobro plačilo. Sledila je Kmetija 2018, tudi dobri pogoji in honorar. Po Kmetiji sem zavrnila Ljubezen po domače in srbsko Zadrugo, ker glede honorarja nismo imeli istega mnenja. Sledilo je povabilo v Gospodin Savršeni (Sanjski moški), Hrvaška 2021, vendar se je zaradi korone snemanje prestavljalo itd. Zadnji šov je bil Bar Srbija 2022.«

Se udeležite šova le za honorar ali tudi ne? Je za visok honorar potreben dogovor s produkcijo o vlogi v šovu?

Ksenija v šovu Parovi. FOTO: Osebni arhiv

Čeprav sem po Baru že podpisala pogodbo za Zadrugo Pink, sem si nato premislila, ker sem iz Bara prišla res utrujena in psihično izčrpana. Tudi plačila niso ponudili takšnega, kot bi želela, zato takšne produkcije raje zavrnem. Seveda pogledam pluse in minuse. Jaz imam črno na belem za vsakega producenta, kakšni so moji mesečni prilivi in kakšni so moji stroški in vedno zahtevam 3- do 4-krat več. Če jim to ni všeč, imajo veliko drugih ljudi za šove. Ampak do zdaj so skoraj vsi sprejeli moje pogoje in z vsemi je bilo dobro sodelovati. Je pa res da sem se v vsakem šovu pokazala boljša. Šov sem vzela resneje in sklepala več dogovorov s producenti. Ker če oni meni izpolnijo pogoje, seveda tudi jaz poskrbim, da so zadovoljni in dobijo, to kar pričakujejo. Mogoče gledalci tega ne bodo nikoli razumeli, a vsakdo, ki je bil v šovu in pozna ozadja sodelovanj v teh eksperimentih, me razume in ve kaj pomeni, ko delaš za produkcijo in enostavno postaneš na neko način njihov tim. Konkretne skrivnosti ozadja pa bom zadržala zase. Vsekakor je na prvem mestu višina honorarja, gratis nikoli ne bi šla, saj promocije ne potrebujem.«

Vam je vseeno, da gledalci marsikaj ne vedo o dogajanju v šovu? Kako sprejemate njihovo, morebiti napačno, mnenje o vas?

Na začetku sem se zelo obremenjevala, potem pa mi je vse bolj postajalo vseeno, kaj si kdo misli in kaj komentira. Mentalno sem zelo dozorela in z leti sem se zelo spremenila. Vem, da ne delam nič narobe in mi je že leta vseeno za mnenja drugih. Večinoma jih preslišim in spregledam, če to niso kakšne grožnje ali kaj podobnega. Že dolgo me več ne zanima, kaj mediji pišejo o meni ali kaj ljudje komentirajo. Konec koncev, jaz s tem služim in velikokrat sem že ponovila, bolj te nekdo komentira, bolj se o tebi piše, dlje prideš. Verjetno ne bi bila klicana v toliko šovov, če me ne bi nihče poznal in komentiral. Sedaj me prepoznajo v Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji.«

Kaj počnete v času, ko ni šova, kakšni so vaši načrti za naprej?

Seksi čarovniška oprava. FOTO: Osebni arhiv

OnlyFans, OnlyFans in samo OnlyFans. (smeh) Vsak misli, da znam samo vrteti jezik, se kregati in slikati gola za moške in ženske. No, tisti, ki me poznajo osebno, vedo koliko talentov imam, kaj vse počnem in kdo je Ksenija zunaj medijskega prostora in družabnih omrežij. Kar koli bi rekla, da še počnem, ljudje ne bi v tem videli nič dobrega. Veliko denarja in časa sem pustila v izobraževanjih zadnjih nekaj let, naredila sem svojo šminko Mattlips by Ksency, ki je bila razprodana v 48 urah. Zdaj veliko delam na sebi in poslovni prihodnosti. Vsekakor nisem neumna, če bi bila, ne bi tako dobro izkoriščala vsega, kar se mi ponudi. Ker vem, da bom nekega dne imela družino in partnerja, vem, da mora biti moje delo spoštljivo in primerno temu. Zato vsa ta izobraževanja, ki sem jih omenila. Ne bom pa razkrivala načrtov in kaj točno je to. To so poslovni načrti in poslovne skrivnosti. Glede življenja na splošno pa seveda planiram otroke, družino, če mi bo to Bog naklonil. Ne hrepenim po tem, grem s tokom, kam in h komu me bo odneslo, bomo pa še videli. Najbolj se zadnji dve leti posvečam sebi, mentalno in fizično. Ko si sam s sabo zadovoljen, potem gre vse kot namazano.«

Ste vezani ali samski? Kaj imate raje?

Zveze sem do sedaj kar dobro skrivala. Ne želim, da se v medijih pojavljajo ljudje, ki nimajo zveze z njimi. Niti nočem, da te iste ljudi komentirajo ljudje, ki v vsem vidijo samo črno. Sem pa samska, ker sem mnenja, da bi bilo zelo nespoštljivo do partnerja, da se slikam za omenjeno platformo in se pogovarjam z vsemi temi naročniki. Ko bo čas, bom izbrala tistega pravega. Marsikdo bi rekel, da me nihče noče, jaz pa rečem, da se težko odločim. Trenutno si zveze in otrok še ne želim. Rada imam otroke, vendar mislim, da moraš za to res biti pripravljen in prepričan. Ker poti nazaj ni. Ko uredim vse poslovne načrte, potem pa zagotovo.«