Ksenija Benedetti skupaj s Cavazzo pri Alešu Musarju (FOTO)

Nekdanja vodja protokola Ksenija Benedetti je bila gostja v Ruski dači. V pogovoru, ki ga je vodil soprog predsednice države Aleš Musar, je obiskovalcem pojasnjevala pravila obnašanja, ki veljajo za ljudi na položajih in tudi nekaj iz svojega zasebnega življenja.

O čem vse so se pogovarjali, so bili gostitelji skrivnostni. Ob koncu razprodanega dogodka, so na družabnih omrežjih zapisali le: »Povedala je vse, kar smo lahko in smeli slišati, ohranila pa je zase tisto, kar zadeva le njo, njene bližnje ali kakšne zgodbe iz preteklosti, ki morajo ostati zaklenjene. Bil je prekrasen pogovorni večer, v katerem smo bolje spoznali oba – izpraševalca in izprašanko.«

Ksenijo Benedetti je na dogodku spremljal tudi soprog Boris Cavazza, ki je bil izredno dobro razpoložen.

Benedetti je objavila fotografijo z dogodka, na kateri sta skupaj v objemu s soprogom. Sledilci so se strinjali, da sta skupaj »krasna« in da se čuti njuna »ljubezen«.

V Ruski dači redno organizirajo najrazličnejše dogodke, od pogovor do koncertov.

Julija 2024 je predsednica republike Nataša Pirc Musar izstopila iz lastništva družbe Ruska dača, turizem, ki je lastnik in upravljalec obnovljene vile v slogu ruske dače v ljubljanskih Gameljnah. Novi lastnik predsedničinega 14,6-odstotnega deleža v kapitalu pa je postal njen soprog Aleš Musar.