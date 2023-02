Ksenija Benedetti objavila fotko z Borisom Cavazzo, usuli so se komentarji (FOTO)

Ksenija Benedetti in Boris Cavazza, ki sta se našla in zaljubila na jesen svojega življenja, tudi po desetih letih njunega partnerstva naravnost žarita. Kot dva zaljubljena najstnika sta svojo obletnico praznovala v gostilni, kjer sta postala fant in punca. Poročila sta se leta 2016, ko sta se po treh letih ljubezni odločila, da naredita korak dalje. Takrat sta se v tajnosti stran od medijev poročila v Sečoveljskih solinah in si obljubila večno zvestobo.

Pod objavo fotografije se je usulo plaz lepih komentarjev. Številni so jima za obletnico čestitali, med njimi tudi novinarka, voditeljica in njuna prijateljica Vesna Milek, ki je zapisala: »O, vse vse najlepše in najboljše za vaju! Kako je že rekel Rajko Grlić in to v filmu, kjer je Boris eden od ključnih akterjev: Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba.«