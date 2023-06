Ksenija Benedetti: Manjka nam spoštovanje do sočloveka (FOTO)

Dolgoletna šefinja Protokola Republike Slovenije Ksenija Benedetti je pred kratkim na vrtu Lili Novy v Ljubljani predstavila rezultat svoje triletne avanture – izid knjige Hiša sozvočja, avtobiografski intervju s 75 sopotnicami in sopotniki, ki je izšla pod okriljem založbe Beletrina. Hiša sozvočja je edinstvena knjiga, saj gre za nenavadno zvrst avtobiografije, kakršne v Sloveniji še nismo imeli.

Če nosiš v sebi spoštovanje do drugih ljudi, živali, do narave, se ti ni treba učiti protokola.

Nastajala je tri leta in v mnogo krajih, od Kopra do Ljubljane pa do Hvara in Toskane. Pisana paleta oseb iz vseh sfer njenega življenja, od družinskih članov in tesnih prijateljev do različnih znancev, ki so ji prekrižali pot, ji je zastavila po tri nevsakdanja, iskriva, ustvarjalna in izzivalna vprašanja s številnih področij. Poleg ožjih članov njene družine so vprašanja postavljali Milena Zupančič, Manca Košir, Katarina Čas, Milan Kučan, Ljudmila Novak, Vlado Kreslin, Zoran Predin, Jurij Zrnec, Nataša Pirc Musar, Urška Bačovnik Janša in številni drugi.

Tomi Meglič se je dogodka udeležil s partnerico, »krotilko pričesk« Cassie Kagen.

»Ni striptiz do golega, sem pa povedala veliko,« je dejala ob predstavitvi knjige, ki so se je udeležili številni znani obrazi. Pogovor z avtorico je vodil Goran Vojnović, ki ga je med drugim zanimalo tudi, zakaj je po 18 letih zapustila delovno mesto vodje protokola. »Človek v nekem trenutku zraste. Nekateri, pa ne vsi, so name in sodelavce gledali kot na služabnike. Če nosiš v sebi spoštovanje do drugih ljudi, živali, do narave, se ti ni treba učiti protokola. Pravila je dobro poznati, ni pa nujno. Medtem pa se mi zdi nujno spoštovanje do sočloveka ne glede na to, ali on razmišlja drugače. Če česa, nam manjka tega,« je povedala borka proti nepravičnosti, zatiranju drugačnih in proti neenakosti družbe, ki sedaj svoje znanje predaja naprej kot predavateljica.

Bralca popelje v intimne kotičke avtoričinega zasebnega življenja in v zakulisje protokolarne službe, ki ji je bila zvesta več let.

Glasbenik Zoran Predin je bil na dogodku v dveh vlogah. Kot izpraševalec se pojavi v knjigi, na predstavitvi pa je govorila njegova glasba.