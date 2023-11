Krizni časi, rezi potrebni: tako velika naj bi bila izguba RTVS ob koncu leta

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je na današnji seji seznanil s poslovanjem zavoda v prvih devetih mesecih in oceno poslovanja do konca leta. Do oktobra je imel zavod 7,2 milijona evrov izgube in ocenjujejo, da bodo leto končali z 10,5 milijona evrov izgube, je na seji dejala vodja službe za finančne zadeve in računovodstvo Saša Umek Knez.

Zaradi neugodnih finančnih razmer so svetniki potrdili sklep, da naj uprava do petka pripravi in predloži izračune finančnih in kadrovskih učinkov več morebitnih ukrepov. To so ukinitev organizacijske enote glasbena produkcija, ukinitev informativnega programa drugega programa TVS, ukinitev Radia Si, ukinitev regionalnega programa radia in televizije Koper, ukinitev regionalnega programa radia in televizije Maribor, ukinitev mediateke, ukinitev založniške dejavnosti RTVS, ukinitev predvajanja radijskih programov na srednjem valu in progresivno znižanje plač tako, da je skupni privarčevani znesek enak znižanju povprečne plače za en in za dva plačna razreda.

Upravi so svetniki naložili tudi, naj predloži seznam vseh nepremičnin v lasti RTVS, ki niso nujne za opravljanje lastne dejavnosti, z oceno njihove tržne vrednosti.

Kot je na seji povedala glavna finančnica RTVS, so namreč prihodki v prvih devetih mesecih predvideni načrt presegali za skoraj 1,5 milijona evrov, odhodki pa za 4,8 milijona evrov. Največ prihodkov je bilo zaradi prodaje delnic Eutelsata, odhodkov pa na račun višjih stroškov dela redno zaposlenih. Izguba je konec septembra znašala 7,2 milijona evrov, kar je 3,3 milijona evrov slabše od načrta.

Umek Knez ocenjuje, da bo realizacija prihodkov RTVS do konca leta za 5,5 milijona slabša od načrta, predvsem zaradi nižje dosežene cene pri prodaji omenjenih delnic in ker zavod ne bo prodal nepremičnin, ki so bile v načrtu predvidene za prodajo v vrednosti 1,9 milijona evrov. Odhodki pa bodo do konca leta predvidoma presegli načrt v višini 5,1 milijona evrov, največ zaradi višjih stroškov dela redno zaposlenih.

Zavod je sicer v oktobru za načrtom zaostal za 110.000 evrov, kar je najboljši rezultat v letošnjem letu. Umek Knez je dejala, da je bil julija rezultat od načrta slabši za milijon evrov, avgusta za 930.000, septembra pa za 770.000.Svetniki so na seji govorili tudi o poslovnem okviru za leto 2024, a niso podali konkretnih številk. Predvidoma bodo odhodki višji od prihodkov, zato bodo morda zmanjševali obseg programskih vsebin in posledično število zaposlenih, kar naj bi storili z upokojevanjem.

Zvezdan Martič uprava RTV Slovenija FOTO: Crt Piksi Delo

Predsednik uprave RTVS Zvezdan Martić je pojasnil, da se s produkcijskimi enotami pogovarjajo o prerazporeditvi sredstev med enotami. «Nezadovoljstvo v enotah je še večje, kot je bilo prej,« je dejal.

Krizni časi, rezi potrebni

Svetniki so se v razpravi strinjali, da so zdaj krizni časi, zato so rezi potrebni. Razpravljali so o ukinitvi glasbene produkcije in zmanjšanju regijskih centrov Koper in Maribor. Zanimali so jih tudi prenosi evropskega prvenstva v nogometu in olimpijskih iger. Martić je dejal, da ima RTVS pravice zanje zagotovljene, denarja za realizacijo obeh pa še ne.

Predlagali so še razmislek na strani prihodkov, sploh pri oglaševalskih prihodkih ob evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah ter da bi lastno produkcijo ponujali na trgu. Martić je odgovoril, da to počnejo že zdaj. Ob tem so svetniki opozorili, da bo financiranje zavoda nestabilno, dokler se rtv-prispevek ne bo zvišal.