Križi in težave Mihe Kordiša: »Vsako jutro bijeva bitke«

Politik, ki je po izključitvi iz stranke Levica spomladi ustanovil svojo, živi pestro življenje. Na političnem parketu je naporno in še kako dobrodošlo je, da imajo tisti, ki so si izbrali ta težak poklic, svoj mirni kotiček, ki ga napolnijo z ljudmi in rečmi, ki so jim ljube, ki jih sproščajo in pomirjajo.

In Miha Kordiš ga ima. Doma mu družbo namreč dela ljubka mucka Ozna, ki ga vsakodnevno razveseljuje in spravlja v smeh, četudi s svojimi vragolijami. Ustanovitelj stranke Mi, socialisti! je med drugim razkril, da Ozna zelo rada krade nogavice, še posebej ljube pa so ji tiste, ki jih splete Kordiševa babica.

»Ko so prišli v hišo novi, volneni, malo drugačni, se je lumpi strgalo. Vohljat, tulit, milo prosjačit in zvito krast, ni da ni, ven je potegnila čisto vse fore,« je dogodivščine psičke Ozne opisal politik, ki je dodal, da s kosmatinko vsako jutro, ko se obuva, bijeta bitke.

A na tako ljubke pasje oči pač ne more biti jezen, Oznine vragolije mu na obraz vsakič prikličejo nasmeh.