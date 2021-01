Kritikom odgovorila, da nima umetnih

Pred kratkim je kot strela z jasnega odjeknila novica, da se bo mlada vplivnica in glasbenica Gaja Prestor preizkusila v vlogi voditeljice. Gaja bo vodila oddajo Planet Vau, v kateri bo gledalce enkrat na teden popeljala v svet blišča in zabave.



»Pravzaprav se vam bom lahko bolj predstavila, da me bo Slovenija še malo spoznala. Do zdaj sem se predstavljala predvsem v glasbeni vlogi, deloma jo bom popeljala tudi v oddajo, ker je to del mene. Ampak lahko rečem, da bodo tisti, ki bodo spremljali oddajo, izvedeli še marsikaj o meni,« pravi mlada lepotica, ki na svojem instagram profilu sledilcem velikokrat odgovarja na osebna vprašanja.



Med njimi je najbolj pogosto in nenavadno vprašanje o njenem videzu. Čeprav jim je že večkrat razložila resnico, je veliko ljudi še vedno v dvomih. Ljudje je denimo najpogosteje sprašujejo, ali so njene sočne ustnice resnično naravne. »To sem že velikokrat povedala, ampak vseeno pogosto dobim vprašanje, če imam res naravne ustnice. Ja, res imam naravne, ampak ljudje se pač zelo v to vtikajo,« pravi Gaja in dodaja, da zanje zgledno skrbi, njen lepotni trik je kokosovo olje. »To je taka skrivnost za vse. Za lase, za telo in za ustnice,« je razkrila radovednim sledilcem.

