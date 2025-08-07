ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kristjan Čeh je postal ambasador

Kristjan Čeh je zadnji dan julija podpisal pogodbo o sodelovanju s Panvito.
Fotografija: Na svojih družbenih omrežjih bo delil utrinke priprave zdravih obrokov ter izpostavljal pomen uravnoteženega življenjskega sloga. FOTO: Reuters
Na svojih družbenih omrežjih bo delil utrinke priprave zdravih obrokov ter izpostavljal pomen uravnoteženega življenjskega sloga. FOTO: Reuters

O. B.
07.08.2025 ob 09:39
O. B.
07.08.2025 ob 09:39

Eden osrednjih slovenskih pridelovalcev hrane, Skupina Panvita, in vrhunski slovenski športnik Kristjan Čeh stopata na pot sodelovanja, ki združuje ljubezen do domačega, športno srčnost, vrhunskost in optimizem.

Eden naših največjih športnih asov je postal ambasador Panvite in blagovne znamke AVE, s katero bosta skupaj nagovarjala k zdravemu življenjskemu slogu, spoštovanju tradicije in kakovosti ter iskanju vrhunskih rezultatov na vsakem področju.

Kristjanova zgodba je preplet trdega dela, discipline in povezanosti z domačim okoljem.

Ozaveščal o pomenu lokalno pridelane kakovostne hrane

Njegovi vrhunski rezultati – med njimi so naslov svetovnega prvaka, evropsko zlato leta 2024 in osebni rekord 72,36 metra – so plod dolgoletnega dela, razvoja, zdrave prehrane in trdnih življenjskih načel.

»V čast mi je, da postajam ambasador podjetja, ki je že več generacij del naše skupnosti. Brez tradicije, discipline in dobre, zdrave ter kakovostne hrane ne bi bilo pravih športnih uspehov,« je ob podpisu sodelovanja povedal Kristjan, ki bo na sproščen in avtentičen način ozaveščal o pomenu lokalno pridelane kakovostne hrane za zdrav vsakdanjik.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

