Kristina Kočan: Izguba mame me je naučila, da je treba biti hvaležen za tukaj in zdaj

Kristina Kočan je pesnica in prevajalka, ki je doktorirala iz sodobne ameriške poezije. Doslej je izdala že štiri pesniške zbirke in sicer Šara (2008), Kolesa in murve (2014), Šivje (2018) in Selišča (2021). Slednja je bila v sklopu podeljevanja Veronikine nagrade nedavno izbrana za najboljšo pesniško zbirko leta. V intervjuju nam je Kočanova zaupala, kakšni so bili njeni občutki ob prejemu nagrade, od kod črpa navdih za pisanje pesmi, za kaj v svojem življenju je najbolj hvaležna in katerim dejavnostim se najraje posveča v prostem času.

Konec avgusta ste prejeli Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko, ki jo podeluje Mestna občina Celje. Ta se nanaša na vašo pesniško zbirko Selišča, ki je izšla v lanskem letu. Kakšni so bili vaši občutki ob prejemu omenjene nagrade? Ste jo pričakovali?

Nekaj takega človek nikoli ne pričakuje ...

