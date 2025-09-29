  • Delo d.o.o.
Kris in Bojan (Joker Out) v ŠOKkastu: Prepovedanih substanc se ne poslužujejo (VIDEO)

Kris Guštin in Bojan Cvjetićanin, člana ene najbolj uspešnih slovenskih skupin vseh časov Joker Out sta spregovorili o vzponih in padcih skupine, ki prihodnje leto praznuje 10. obletnico delovanja.
Kris in Bojan sta se nam pridružila v novi epizodi podkasta ŠOKkast. FOTO: Marko Feist
Kris in Bojan sta se nam pridružila v novi epizodi podkasta ŠOKkast. FOTO: Marko Feist
Petra Kalan
 29. 9. 2025 | 19:00
3:19
A+A-

Čeprav sta Kris Guštin in Bojan Cvjetićanin na papirju predstavnika generacije Z, se njo ne poistovetita. Poudarila sta, da so člani skupine odraščali v času, ko tehnologija še ni bila tako razvita in se zato počutijo bolj povezani s starejšimi generacijami. Oba menita, da ljudje iščejo avtentične človeške izkušnje, kar pojasnjuje njihovo nostalgijo po preteklosti. »Dandanes se toliko našega družbenega življenja odvije preko družbenih omrežij, da vsi iščemo neko novo raven avtentičnosti, nek medčloveški odnos, ki ga toliko manjka,« je povedal Kris.

Prepovedanih substanc se ne poslužujejo

Življenje na obratih lahko terja posledice in skupina je hitro ugotovila, da bo za na dolgi rok potrebno veliko dnevnega počitka, da bodo zmogli tak tempo. Tako Kris kot Bojan Oba poudarjata pomembnost odmora in počitka med projekti. Čeprav so mladi, se že čutijo posledice nekaj let neprekinjenega dela. Ko jih povprašamo o norem rokenrol življenju polnem zabav in neprespanih noči, Bojan pove, da so s tega vidika precej dolgočasen band. »Zelo hitro smo ugotovili, da bomo morali neprespane noči nadomestiti z dnevnim dremežem, saj se prepovedanih substanc, ki te spravijo na obrate, ne poslužujemo,« razloži Bojan. So pa na evropskih turnejah doživeli številne dogodivščine, ki so jim pognale kri po žilah in dvignile adrenalin.

Darila oboževalcev

Evropske turneje so razprodane in oboževalci se učijo slovenščine, na koncerte pa nosijo priročnike slovenskega jezika v podpis. Spregovorila sta tudi o nespodobnih povabilih oboževalk in bizarnih darilih, ki jih včasih prejmejo. »Voodoo lutke smo prejeli iz rok oboževalke,« nam povesta o najbolj nenavadnem darilu, ki jim ga je predala oboževalka iz oči v oči. Na oder pa največkrat priletijo sončna očala, plišaste igrače in seveda spodnje perilo. Pa ne samo žensko. »V Makedoniji so mi priletele take konkretne spodnjice,« razkrije Bojan, ki je s tem, da si jih je povesil na glavo, razveselil dva moška oboževalca v prvih vrstah.

Ob 10. obletnici skupine Joker Out, fantje napovedujejo pravi karneval sredi Ljubljane. FOTO: Marko Feist
Ob 10. obletnici skupine Joker Out, fantje napovedujejo pravi karneval sredi Ljubljane. FOTO: Marko Feist

Karneval za 10. obletnico

Skupina pripravlja velik dogodek za deseto obletnico na Kardeljevi ploščadi, ki ga imenujejo karneval. Bojan opisuje ta dogodek kot celodnevno karnevalsko dogajanje, kjer bodo obiskovalci povabljeni, da se oblečejo v karnevalska oblačila. »Jaz upam, da bo to dogodek, na katerega bodo v Sloveniji, prvič v zgodovini želeli čim prej priti,« je dodal Kris. »Besede karneval ne jemljemo zlahka in dolgo smo premišljevali, kako naj poimenujemo ta dogodek,« je še dodal. Dogodek bo vključeval različne aktivnosti in posebne goste. Trenutno fantje pripravljajo novo glasbo, ki jo bo moč slišati tudi na junijskem karnevalu. Do takrat pa jih čaka evropska turneja in komaj čakajo, da se podajo na pot.

Oglejte si še izbor preostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.

