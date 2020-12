Kriminalke so mu rešile življenje

Septembra smo trepetali za življenje Tadeja Goloba, pisateljskega zvezdnika in mojstra kriminalk. Kot vemo, je vrhunski pisec in tudi vrhunski alpinist kot po čudežu preživel padec v samotni in odmaknjeni Loški steni. Njegovo življenje je nekaj dni viselo na nitki, saj so bile poškodbe zelo hude – zlomil si je vseh sedem vratnih vretenc in eno prsno, pa medenico, stegnenico in lopatico ter utrpel več možganskih krvavitev.​A le tri mesece pozneje lahko z gotovostjo trdimo, da je december njegov mesec. Ne le, da po grozljivi nesreči, ki se je ne spominja, neverjetno dobro, celo čudežno okreva in je zdaj že jasno, da trajnih ...