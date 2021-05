Kri v Masterchefu: Zgrešila sem perutničko in zarezala v prst (FOTO)

Med slikanjem za naslovnico kuharske knjige. FOTO: Pop Tv

Natalija zarezala v prst

Ranjen prst FOTO: Pop Tv

V kuharskem šovu MasterChef, kjer je ostalo le še sedem tekmovalcev, so imeli prav posebno nalogo. Nekaj, kar do zdaj še niso počeli, kajti morali so ustvariti kuharsko knjigo. Torej so morali poskrbeti za privlačno naslovnico, med kuhanjem spisati primeren recept, poskrbeti za fotografijo jedi in še navdušiti gostujočo sodnicoTeme priprave so bile šport in hrana, domače jedi, svetovna kulinarika in inovativna prehrana.Je pa imela precej smole, ki se je urezala. »Sem prijela nož v roko in sem zgrešila perutničko in zarezala v prst,« je pojasnila.je bil ob njeni rani šokiran in se je obračal stran: »Jaz tega ne morem gledati.« A Natalija je kljub rani pogumno nadaljevala s kuho in poudarila, da je to ne bo ustavilo.In res je ni, saj sta z Brunom naredila zmagovalno kuharsko knjigo in sta seveda odšla na balkon.