V najbolj priljubljeni jutranji radijski program Denis Avdić Show je prišel, zdaj že razvpiti šef Nijz Milan Krek. No, ne dobesedno, ga pa je več kot uspešno imitiral Denis Avdić. Seveda je bilo govora o zaščitnih ukrepih in koronavirusu.







Tako je »Krek« razkril nova pravila glede poljubljanja. »Date lupčka na svojo roko in potem se roka obrne proti otroku in nakaže pihanje. Lupčka in potem pihneš,« je pojasnil in dodal, da se menda s soprogo tako poljubljata že 20 let.