Kreativnica z finalistkami miss Slovenije: katera je najbolj ustvarjalna?

Finalistke tekmovanja za miss Slovenije so se v teh dneh pomerile na področju ustvarjalnosti. V okviru t. i. hackatlona, inovativnega načina reševanja izzivov podjetij in organizacij, so pod okriljem podjetja Stroka.si v Radljah ob Dravi razmišljale o tem, kako bi pomagale še popestriti občino, ki zadnje čase veliko pozornosti posveča turistični ponudbi.

Strokovno žirijo so sestavljali David Miško, Matic Mele, Grega Ločnikar in Monika Kovačič iz Stroka.si, direktorica GZS Koroške Katja Pokeržnik, tehnični direktor O.P.S. Breznik Primož Haberman, direktor Esktera Jure Naglič in predsednik regionalne komisije Koroške gospodarske zbornice za inovacije Matjaž Aberšek. FOTOGRAFIJI: MISS SLOVENIJE

Bistvo hackatlona je, da združuje čim bolj različne ljudi, kar za letošnje kandidatke za krono najlepše Slovenke še kako drži: med njimi so inženirka lesarstva, bodoča ekonomistka, kozmetičarke, arhitektka, kriminologinja, medicinska sestra, pravnica in še marsikaj. Pod mentorstvom direktorja trženja in vodje služb ​CCEDOS v skupini Stroka.si Davida Miška so imela dekleta nalogo oblikovati zanimive marketinške akcije, ki bi privabile domače in tuje turiste h koriščenju trenutne ponudbe v kraju. Kakšna je ta ponudba in kakšne so usmeritve radeljskega turizma, pa so dekleta izvedela na predavanju direktorja Javnega zavoda ŠKTM Gregorja Likarja. V tri skupine razdeljena dekleta so med drugim predlagala postavitev luksuznih glamping hišk z raznimi kopelmi, tudi kopeljo iz piva, terapevtsko središče z delavnicami sproščanja ter postavitev slovenske vasi s tradicionalnimi slovenskimi hiškami iz različnih slovenskih pokrajin. Prav slednji projekt, ki so ga avtorice Alida, Nada, Ana in Nika poimenovale Rad 'mam Sloven'jo, je strokovno žirijo najbolj prepričal. Zmagovalna skupina pa je prejela okusno košarico lokalnih dobrot in brezplačni ogled lokalne pivovarne Time Brewery z degustacijo trihodnega menija.