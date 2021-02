Kraljičino maščevanje Harryju in Meghan

Po sporočilu z britanskega dvora, da je odločitev princain, da ne bosta več aktivna člana kraljeve, dokončna, in odločitvi kraljice, da jima vzame vsa pokroviteljstva različnih društev, ter predvsem po njunem odzivu, da je dobrodelnost univerzalna, s katerim naj bi močno užalila kraljico., se je ta očitno odločila zadati še en udarec svojemu vnuku in njegovi ženi.Harry in Meghan sta kraljevo družino namreč razburila (tudi) s tem, da sta svojo zgodbo zaupalav televizijskem intervjuju. Po napovedih naj bi spregovorila brez dlake na jeziku o zakulisnem dogajanju. Britanski dvor se boji javnega pranja umazanega perila, zato se je kraljica očitno odločila dati šah mat Harryju in Meghan. Elizabeta II. bo tudi sama dala intervju, ki bo predvajan en večer pred intervjujem njenega vnuka, ki naj bi bil na ogled 7. marca. Kraljica naj bi s tem poskušala prehiteti Harryja in Meghan ter najprej dogajanje v kraljevi družini, ki je pripeljalo do t. i. megxita, prikazati s svojega stališča in tako vnaprej popraviti škodo, ki bi jo lahko kraljevi družini povzročila njen vnuk in njegova žena, ki letos pričakujeta svojega drugega otroka.