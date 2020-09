Kraljevski par z vavčerjem na Bled

V družbi z županom Bleda Janezom Fajfarjem. FOTO: Facebook

Nani Poljanec z dr. Saro Špelec na Blejskem jezeru.

»Na prav posebno izbran datum sva s kolegico dr.preživela en dan na Bledu. Že več let se ukvarjava s skupno temo pretekle zgodovine, povezano z obdobjem Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije v povezavi s kraljevo družinoin seveda s proučevanjem Kraljeve zbirke Ljudskega muzeja Rogaška Slatina, ki je v muzeju Anin dvor,« se je znan ljudski ustvarjalec, sicer, s televizije pa poznan kot mafijski boter Don Corleone, pohvalil na družabnem omrežju. In dodal, da sta se s Špelčevo s časovnim strojem prestavila v leto 1933 in se prelevila v kraljain kraljico»Klicala pa sva se z vzdevkoma Mignon in Sandro. In to na rojstni dan prvorojenca, prestolonaslednika. In na 80. obletnico postavitve spomenika kralju Aleksandru v parku Zvezda leta 1940, ki ga je ustvaril kiparin ga je svečano odkril 17-letni prestolonaslednik Petar. Bivala sva v Dvorcu Suvobur/Vila Bled v suiti št. 315, ki ima najlepši pogled na jezero in Blejski otok. Popeljala sva se s kočijo po šest kilometrov dolgi poti okrog jezera in s čolničkom odveslala do otoka, kjer sva se sestala s kolegom zbiralcem, ki naju je obdaril z razglednicami kraljice Marije,« je še razkril Poljanec.Tudi župan Bledaju je sprejel in v njuni družbi preživel dve uri. »Pokazal nama je priložnostno razstavo, razložil zgodovino občinske vile in naju povabil na blejsko kremno rezino, katere recept je na Bled leta 1953 prinesel slaščičariz Sente. Do danes so jih postregli že prek 15 milijonov,« je opisal dogodivščino Nani Poljanec. Seveda sta s kolegico v suiti spila kozarček posebnega vina chardonnay letnik 2017 iz kraljeve kleti na Oplencu. »Po kraljevskem zajtrku na terasi Vile Bled sva se odpravila še na kavico v Restavracijo Špica, kjer sva se srečala z olimpijcem, ki je z veslaškim četvercem osvojil prvo slovensko olimpijsko medaljo leta 1992.Na poti domov sva na starem blejskem pokopališču obiskala grob dvorne dame, žene finančnega ministra Kraljevine Jugoslavije,« dodaja. A tudi pot domov ni bila dolgočasna. Izkoristila sta jo za slastno kosilo v Restavraciji Kompliment, s katerim sta ju počastila prijateljain»Dan je minil kot blisk, bilo je res lepo in nepozabno. Vsem, ki še niste porabili turističnih vavčerjev, zato res priporočam, da to storite in si naredite svojo zgodbo. Že več let sem imel željo, da prespim na tem kraju, kjer je bil nekoč dvorec Suvobor in v katerem je 18 let počitnikovala kraljeva družina in kjer se je leta 1929 rodil najmlajši princna vidovdan, krstili pa so ga v kapelici, ki je ni več,« je nepozabno druženje opisal ljudski ustvarjalec. In na koncu dodal, da je življenje lepo, če ga tako sprejemaš.