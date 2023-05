Kraljevi na obisku: ste vedeli, da so v tem slovenskem kraju gostili princa? (VIDEO)

V Sloveniji smo imeli visok obisk. Srbski princ Filip Karađorđević z ženo princeso Danico in sinom Stefanom so obiskali Ljudski muzej v Rogaški Slatini, ki hrani največjo javno predstavljeno zbirko predmetov, posvečenih dinastiji Karađorđević. To je bil sicer njegov prvi obisk v naši državi.

Rogaško Slatino je sicer v preteklosti pogosto obiskovala kraljeva družina Karađorđević, od kralja Petra I., preko princa Jurija, kralja Aleksandra I. do kralja Petra II., navajajo srbski mediji.

Gostitelj para je bil župan Rogaške Slatine Branko Kidrič skupaj z velikim občudovalcem kraljeve družine in človekom, ki je oblikoval bogato zbirko predmetov, ki so pripadali članom dinastije Karađorđević, Nanijem Poljancem. Ta je visokim gostom pojasnil, da sta leta 1865 te toplice v tedanji avstrijski monarhiji obiskala kralj Petar I. in njegova mati. To je pozneje storil kralj Aleksander I., ko je bil še prestolonaslednik, kasneje pa tudi kot kralj, ko je Rogaška Slatina postala sestavni del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

»Sprejeli so nas na tradicionalen način, s kruhom in piransko soljo, gostitelj pa nam je izkazal posebno čast, da s simboličnim prerezom traku odpremo novo poglavje v delovanju Ljudskega muzeja. Navdušeni smo nad umetninami, redkimi predmeti, spominki in oblačili, ki jih je desetletja zbiral s toliko ljubezni in predanosti in presenečeni nad zbirko, ki je še nismo imeli priložnost videti kjerkoli drugje,« je ob obisku dejal princ Filip.

Preberite še: