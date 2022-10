Kraljestvo vinske kraljice in nekdanje udeleženke resničnostnega šova

Nekdanja vinska kraljica slovenske Istre in tudi udeleženka šova Kmetija Elizabet Bordon ima svoje vinsko kraljestvo v vasici Montinjan v koprskem zaledju. Tam nastajajo vrhunska vina, ki so pobrala že več medalj. Seveda je postopek nastanka vina dolgotrajen in zahteven, za kar je potrebna nenehna skrb za listni del trte, nato pa še jagodni, skozi vse leto.

Elizabet z bratom nadaljuje družinsko tradicijo vinarstva. FOTO: Osebni arhiv

BioVina Montis Eko Laura pobirajo medalje. FOTO: Osebni arhiv

»September je bil kar naporen za nas vinarje. Trgatev BioVina Montis& Eko Laura je za nami, na prijetnem sončku nas je bilo okrog 30 trgačev, pa vseeno je bila letos trgatev daljša kot po navadi. Suša je naredila svoje, saj se pozna da je pridelka manj. Upam pa si trditi, da bo kljub temu odlična letina,« je povedala lepa vinogradnica, katere letošnji refošk iz linije Eko Laura-Montis je prejel zlato medaljo na Pomurskem sejmu Agra, kjer je večje državno ocenjevanje vin in sodelujejo tudi tuji vinarji. »To je še ena potrditev, da delamo v pravi smeri, saj z bratom in družino nadaljujemo tradicijo, ki so jo začeli naši prapranoni. Pa dobrodošli v našo klet.«