Kot strela z jasnega: umrl je znani slovenski fitnes trener

Na družbenih omrežjih je odjeknila novica, da je umrl priljubljeni mariborski fitnes trener Matjaž Rojko. Novico je na instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Rojko, prav tako fitnes trenerka in svetovalka za športno prehrano. Matjaž je za seboj pustil tudi užaloščenega sina.

Številni se na instagramu poslavljajo od Rojka: »Hvala za vse modre besede o življenju. Za treninge in nasvete. Bil si človek in trener z veliko začetnico. Veliko si nas naučil. Današnji trening je bil namenjen tebi,« je zapisala trenerka Špela Ilovar in dodala, da ne more verjeti, da ga ni več. Sledilcem je položila na srce, naj v življenju umirijo svoj tempo in naj cenijo življenje.

Od pokojnega se je poslovil tudi trener Jure Jakopin: »Ves dan iščem besede, ki bi ti jih namenil. Spoznala sva se na enem od seminarjev in od takrat naprej sva bila vedno na vezi. Imel sem te za mentorja, saj si mi zadnja tri leta tedensko nesebično predajal svoja znanja in me usmerjal pri treningih. Ni dovolj velikih besed, ki bi pokazale, kako hvaležen sem ti za vse. Dragi Matjaž, čuvaj svoja dva zaklada – Urško in svojega sina – tam zgoraj, mi pa te bomo ohranili v najlepšem spominu.«

Družini izrekamo iskreno sožalje.