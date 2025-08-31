Kot strela z jasnega odjeknila novica o Ladu Bizovičarju, ki v javnost ne bi smela priti

V javnost je povsem po naključju pricurljala informacija, da je v zakonski jarem skočil eden najbolj znanih komikov pri nas Lado Bizovičar. Večno zvestobo je – po objavi na družabnih omrežjih sodeč – svoji Aneli Šabanagić obljubil na gradu Socerb, med svati pa se je trlo znanih imen.

Med povabljenci so bili tako kuharski mojster Luka Jezeršek s svojo življenjsko sopotnico, pa nas športni as Peter Prevc, ki ga je spremljala njegova ljubezen, manjkala ni niti Monika Avsenik s svojim izbrancem Anžetom Langusom.

Med svati je bilo precej znanih Slovencev. FOTO: Instagram

O poroki ni prav veliko znanega, Lado se je zelo potrudil, da kakšna podrobnost preveč ne bi prišla v javnost. Kljub temu pa je nekdo od svatov pozabil na zasebnost in veselje ob poroki želel deliti z drugimi. Kako tudi ne, poroka je eden najbolj veselih trenutkov v življenju in veselje in srečo je pač treba deliti.

Mladoporočencema veliko ljubezni na skupni življenjski poti želimo tudi v našem uredništvu!