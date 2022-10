Kot nož v srce: Savina Atai razkrila, kako so ostali brez vsega

Da mladost Savine Atai ni bila rožnata in da je v svojem življenju pretrpela marsikaj, je znano že mnogim. A vseeno občasno razkrije kakšno podrobnost, ki nas vedno znova šokira in pusti odprtih ust. Pred dnevi se je na facebooku razpisala o toksični sreči, natančneje o tem, kako je njena mama nasedla sladkim besedam prevarantov iz Nigerije.

Opisala je, kako je njena mama v goljufivi nigerijski sklad poslala še zadnji denar in da so zaradi tega izgubili vse, tudi stanovanje, v katerem so živeli, in garsonjero, ki naj bi postala njena, ko bi šla študirat. Potem ko je njena mama nasedla izmišljenemu nigerijskemu princu, so ostali brez vsega.

»Po hudih mukah je mami dobila kredit, da je nazaj kupila tisto, kar je poslala ‘Nigerijskemu princu. Prej moja mami nikdar ni imela težav z denarjem. Po Nigeriji je ob vsaki položnici trepetala, kako jo bo plačala. Jaz sem si ob šolanju in skrbi za dva bratca (en je malo pred tem umrl) našla še dodatno službo, ter plačevala marsikatero položnico, da nam ne bi odklopili elektrike. Zaradi bratcev. Mami še zdaj po toliko letih ni prišla na zeleno vejo.«

Da bi opozorila na nevarnosti, ki prežijo na ljudi v stiski, je Savina razkrila še primer prijateljičine sestre, ki je vse svoje prihranke dala za princa iz Egipta.