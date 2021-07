Kot milijonarja v ročno izdelani lepotici

Gospoda na rivieri v družbi igračke za slab milijonček dolarjev FOTO: BOŠTJAN PODLOGAR

Će kaj, je voditelj in komikstrasten moški. Med zadeve, ob katerih mu vedno zaigra srce, sodijo tudi klasični športni avtomobili, fatalne lepotice, popevke iz zlatih let San Rema, pa tudi vse, kar je povezano z Jamesom Bondom. Presek vseh teh štirih strasti pa je riva aquarama, eden od dveh izdelkov, za katera je Jure prepričan, da so ju človeške roke ustvarile popolna.Riva aquarama je za večino lep čoln. Tisti, ki se na plovila spoznajo bolje, jo opišejo kot ferrari na vodi, saj jo odlikujejo brezčasen dizajn, mahagoni, perfekcionizem v izdelavi malih detajlov, njeno športno srce pa poganjajo Lamborghinijevi motorji. Ikonična je postala kot igračka jet seta, premožnih filmskih in glasbenih zvezd iz zlate dobe Hollywooda, Benetk in Cannesa, rivino prepletanje s filmom, glasbo in modo pa se nadaljuje vse do danes.jo je podaril svoji takratni ženi, na rivi sta se strastno ljubilain, po večkratnih vožnjah v bondijadah si je svojo moral omisliti, nepozaben pa je tudi oglas za martini iz 90. let, v katerem se proti rivi sprehodi, medtem ko z nje pada pletena oblekica in razkriva njeno prelestno zadnjico. In če ima človek prijatelje, kakršen je, se ti zgodi tudi to, da potegne nekaj poznanstev in te povabi za krmilo plovila, na katerem si se vedno želel zapeljati. Izgovor za pobeg na riv(ier)o je bilo snemanje avgustovskih epizod priljubljenega podkasta Gospoda, glavna zvezda pa je bila nič manj zapeljiva aquaramina naslednica aquariva.Godler in Urankar sta druženje ob morju izkoristila tudi za pripravo na prihajajoči ekskluzivni Gospoda golf turnir in VIP-zabavo, ki jo bo prvo septembrsko soboto gostilo igrišče na Smledniku, Jure pa je podaljšan vikend na rivieri izkoristil tudi za pregled zadnjih lektorskih popravkov svoje nove satirične kriminalke Vohun, ki me je okužil, nadaljevanja prodajne uspešnice Casino Banale.