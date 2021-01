Koširjeva Alina je polnoletna

Najstnica je izjemno podobna svoji lepi mami Alenki.

Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa, in najstarejša hčiinje pravi dokaz, da to drži kot pribito.je že prava mlada dama, ki je pred dvema dnevoma praznovala poseben mejnik v življenju. Postavna lepotica je namreč dopolnila osemnajst let, ob torti in penini ter v družbi svoje družine pa je z velikim pričakovanjem proslavila polnoletnost.Tako mama kot oče sta ji čestitala tudi na družabnih omrežjih in s prijatelji ter sledilci delila fotografije svoje najstarejše lepotičke, objavila pa sta tudi nekaj njenih fotografij iz otroštva. Alina se je vsem iz srca zahvalila, Alenka in Jure pa sta lahko upravičeno ponosna na prvorojenko.»Želim jih toliko izobraziti, da bodo pripravljeni za izzive v življenju, za kar sicer vemo, da je nemogoče v popolnosti. Želim jim dati občutek, da bodo zaupali vase, da se bodo cenili, da jih ne bo strah neznanega, da bodo pošteni, empatični, ljubeči … V njih želim spodbujati radovednost in strast. Želim si, da bi bili srečni,« je pred kratkim Alenka povedala o tem, kaj si želi za vse tri otroke, Alino,in