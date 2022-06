Košarkarska pravljica je oživela (FOTO)

Slovenija je skoraj pet let po največjem, zgodovinskem uspehu slovenskega športa dobila dokumentarni film, ki v 113 minutah prikazuje ozadje ob osvojitvi zlate medalje na košarkarskem evropskem prvenstvu v Istanbulu. Premiera filma 2017 v Dvorani Stožice je bila celodnevni športno-kulturni dogodek. V dopoldanskem času je dvorano obiskalo 4000 osnovnošolcev in srednješolcev, še več, skoraj 5000 navdušenih gledalcev pa si je ogledalo večerno projekcijo na ogromnem filmskem platnu v dimenzijah 21 krat 11 metrov.

Film so si v prvih vrstah ogledali skoraj vsi zlati reprezentanti, med njimi Aleksej Nikolić, Saša Zagorac, Gašper Vidmar, Žiga Dimec in Vlatko Čančar. FOTO: MEDIASPEED

Skupaj z navijači so spomine na ta zgodovinski trenutek slovenske košarke obujali skoraj vsi zlati reprezentanti z glavnima zvezdnikoma Luko Dončićem in kapetanom Goranom Dragićem na čelu, ki so na sprejem v večini prišli v spremstvu svojih krasnih dam. Med obiskovalci smo seveda opazili veliko znanih obrazov s področja športa, politike in zabave. V dokumentarnem filmu 2017 (s podnaslovom 3, 2, 1, 0, Slovenija je evropski prvak), katerega režiser in scenarist je Goran Vojnović, je prikazano zakulisje evropskega prvenstva in celotna slovenska reprezentanca od prvih pripravljalnih tekem do legendarne zmage in dviga pokala.

Režiser dokumentarnega filma Goran Vojnović je skupaj s predsednikom Košarkarske zveze Slovenije Matejem Erjavcem pred premiero pozdravil zbrano množico in zvezdnike. FOTO: MEDIASPEED

Priljubljeni legendarni kapetan zlate ekipe Goran Dragić je po premieri povedal, da se bo za tekmo kvalifikacij za SP vrnil iz reprezentančnega pokoja in pomagal Sloveniji. FOTO: MEDIASPEED

Za to je uporabljen doslej še nikdar videni material iz arhivov, posnetki Mednarodne košarkarske zveze ter televizijske hiše Pro Plus.