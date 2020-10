»Koronavirus za vse nas pomeni krizo. Vsak dan nas strašijo, namesto da bi nas mirili«

V bogati gledališki in filmski karieri od 60. let prejšnjega stoletja je ustvarila več kot sto gledaliških vlog in nastopila v več kot 50 celovečernih filmih, nadaljevankah in radijskih igrah. Pri 74 letih je še vedno zelo aktivna, čeprav je že 10 let v pokoju. Ko polna energije pride iz Notranjske, kjer preživlja večino časa, na pogovor v Ljubljano, jo najprej vprašamo po počutju. »V redu sem, kaj naj rečem,« odvrne z nasmeškom. »Lahko povem, da sem privilegirana. Vsaj v tej situaciji nisem več materialno odvisna od možnosti svojega dela, ker sem v pokoju.« Obenem razloži, kako doživlja novo realnost. »Koronavirus ...