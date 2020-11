Korona dveh košarkarjev ni ustavila, družila sta se

Svojčas sta bila košarkarja, med najboljšimi v Evropi, danes pa oba živita v Španiji in kdaj pa kdaj najdeta čas za obujanje spominov. Tako je bilo tudi pretekli vikend, ko sta se Erazem Lorbek in Boštjan Nachbar odpravila v katalonske hribe. Med njima vlada pravo prijateljstvo in spoštovanje. »Nedeljski pohod po katalonskih hribih. Obstaja rek, da je nekdo lahko vrhunski igralec, a še boljši človek. Če to velja za koga, je to Erazem Lorbek,« je Nachbar z zapisom na twitterju prejšnjo misel le še potrdil. Lorbek ima 36 let, Nachbar 40. Po koncu bogate kariere sta se odločila, da ostaneta v Španiji, kjer sta si ustvarila čudoviti družini – Erazmu so se v zakonu z ženo Anamarijo rodili trije otroci, v Barceloni pa živijo od leta 2009. Nachbarjevi, Boštjan in Anka s hčerkama, so se ustalili v Sevilli.



Erazem in Boštjan sta bila svojčas strah in trepet tekmečeve obrambe. Lorbek je lovorike osvajal z italijanskim Fortitudom, moskovskim CSKA-jem in Barcelono, leta 2010 je bil z Barco prvak evrolige, leto prej s Slovenijo 4. v Evropi, a izbran v prvo peterko evrobasketa 2009 na Poljskem. Nachbar ima naslove državnega prvaka Španije (v dresu Barcelone), Nemčije (Brose Baskets), leta 2001 pa je z Benettonom postal prvak italijanskega superpokala. Nachbar je igral tudi v ligi NBA, oba pa sta s Slovenijo osvojila zlato – Boštjan je bil evropski prvak U20 leta 2000 na Ohridu, Erazem pa leta 2004 z U20 v Brnu. Nachbar se je po koncu kariere aktivno vključil v delo košarkarskega sindikata evrolige, danes je generalni direktor sindikata.