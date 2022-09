Kordiš z noskom žgečkal ministrico po vratu: fotografija prišla v javnost (FOTO)

Sedanja ministrica Levice Asta Vrečko in poslanec Miha Kordiš se že dolgo poznata, o čemer priča tudi fotografija iz leta 2014, ki se je te dni znašla na družbenih omrežjih. Fotografija sicer nakazuje na zelo tesen, morda celo romantičen, odnos med portretirancema, a sodeč po komentarjih, Vrečkova in Kordiš nista bila par. Fotografija je nastala spontano in v času priprav na parlamentarne volitve 2014, na nje pa Kordiš z nosom na rahlo boža kolegičin vrat.

»Stranski produkt priprave volilnega materiala. Asta Vrečko, ni vrag, da nama tole ne zmaga volitev,« je zapisal Kordiš ob objavi fotografije in dodal smejkota pomižik.

Kdor je pred leti spremljal nastajanje družbenih iniciativ, se morda še spomni začetkov Levice oziroma pred tem Iniciative za demokratični socializem (IDS) in nato že Združene Levice, katere koordinator je postal Luka Mesec. Leta 2014 je Združeni Levici uspel veliki met v državni zbor s šestimi poslanci, med njimi so stolček zasedli tudi zdajšnji poslanci Mesec, Miha Kordiš in Matej Tašner Vatovec, ki so kot kaže ohranili skupen pogled na delovanje stranke. Takratna članica sveta stranke je bila sedanja ministrica Levice Asta Vrečko, ki se je, sodeč po fotografiji, ki je sedaj ponovno prišla v javnosti, s svojimi kolegi še kako dobro razumela.

Ministrica Vrečko je s Kordišem ostala kolegica in si našla partnerja Saša Slačka, s katerim ima tudi otroka.