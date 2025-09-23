Kopalke komaj zadrževale Renatine obline, gledalci pa: Takšnih prizorov si na slovenski televiziji ne želimo

Renata Saje Preradovič, 39-letna astrologinja iz okolice Novega mesta, je ena izmed najbolj izstopajočih nevest v novi sezoni šova Poroka na prvi pogled. Mama 11-letne hčerke se v eksperiment podaja z bogatimi življenjskimi izkušnjami, med drugim je bila poročena z moškim, ki je bil od nje kar 33 let starejši.

V šovu oz. ljubezenskem eksperimentu išče partnerja, ki bo iskren, pošten in spoštljiv. Pravi, da ji materialni status ne pomeni veliko, veliko bolj pa jo prepriča občutek varnosti in notranja stabilnost. Ob prvi srečanju z izbrancem Andrejem jo je zmotilo, da ima sive lase, saj je sprva pomislila, da je "prestari zanjo". Kljub začetnemu šoku pa priznava, da jo je pritegnil njegov elegantni in spoštljivi odnos.

FOTO: Planet TV

No, v zadnji oddaji sta se Renata in Andrej skupaj odpravila kopat. Med gledalci je završalo, številni so menili, da je Renatina izbira kopalk povsem neprimerna za televizijski šov. »Takšnih prizorov si na slovenski televiziji ne želimo,« je bilo zaslediti med gledalci na družbenih omrežjih. Kaj točno jih je zmotilo, ne vemo, so pa kopalke komaj zadrževale njene obline ...