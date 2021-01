Konec velikega prijateljstva? Špela razkrila, kaj se je zgodilo z Domnom Kumrom

FOTO: Instagram

insta prijatelja že 14 let. Njun odnos je zelo intenziven in iskren. Ker je novi koronavirus uničil Špeline glasbene načrte, sta z Domnom združila moči in posnela duet Vino in kitara, ki je dobil tudi romantičen videospot. Decembra sta skupaj s člani skupine Il divji posnela še božično pesem, ki je postala pravi hit, potem pa so se njune poti počasi razšle.Čeprav sta bila lansko leto kot rit in srajca pa letos temu ni tako. Špelini radovedni sledilci pa pevki ne dajo miru in ji dnevno pošiljajo vprašanja, kam je izginil Domen. Špela je prekinila molk in razkrila, da sta si vzela pavzo od preveč intenzivnega druženja. Zanimalo jo je še, zakaj tega ne sprašujejo Domna, saj sta v tej zgodbi vpletena oba.Štajerski pevec o tej temi še ni spregovoril, trenutno pa se nahaja v tujini in se ukvarja s popolnoma drugimi stvarmi.