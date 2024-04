Konec ljubezni! Tekmovalka šova Tina prodaja svoj avto: »Nimam več energije« (FOTO)

V zadnji sezoni Sanjskega moškega smo lahko spremljali temperamentno Koprčanko Tino Blašković, ki še danes mnoge gledalke in sledilce navdihuje s svojim modnim stilom. Zdaj jo lahko spremljamo v hrvaškem šovu Brak na prvu, kjer je morda našla ljubezen svojega življenja.

Večkrat je dejala, da ji je najbližji modni stil iz 60. in 70. let in po tem kopitu izbira tudi svoja prevozna sredstva. Pohvalila se je s svojo vespo Anito in restavriranim avtomobilom Mini, ki ga je poimenovala Amore (ljubezen). A kaže, da je te ljubezni zdaj konec. Odločila se je namreč za prodajo svojega oldtajmerja Mini British Open, letnik 1995.

Kot lahko preberemo v oglasu, je druga lastnica, avto pa ima prevoženih nekaj čez 72.000 kilometrov in je tehnično izpraven.

FOTO: Zaslonski posnetek

Pred dvema letoma je avto povsem restavrirala. »Streha je nova, motor tudi, sedeži in stranice v vratih so na novo preoblečeni …,« je zapisala ob oglasu.

Za prodajo se je odločila, ker ima, kot kaže, preveč dela s starodobnikom. »Na prodaj samo zato, ker nimam več energije za naročanje delov iz Velike Britanije in pogajanja z avtomehaniki,« je zapisala.

Ob tem je dodala, da je nekaj malenkosti treba še zamenjati na podvozju in da bo dele predala novemu kupcu, ki bo za avtomobil odštel 10.500 evrov.