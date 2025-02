Konec je! Tara Zupančič spet samska

Glasbenik Matevž Šalehar - Hamo ter manekenka in voditeljica Tara Zupančič sta se v začetku letošnjega leta razšla, poroča Lady. Govorice je za revijo potrdili viri blizu para.

Par je bil skupaj šest let.

Tara Zupančič je konec leta zapisala pomenljiv zapis na instagramu. »Brez bleščic in kiča – letos vam dajem samo pravljico. Pravljico, ki si je nikoli ne smemo nehat pisat sami, občutke otroške čarobnosti, ki jih nikoli ne smemo pustiti, da zbledijo, nasmehe, ki nas gradijo, in toplino tistih, ki nam življenja bogatijo.

Bi ponovila leto 2024? Verjetno ne. Bi pa ponovila vse lekcije, izkušnje, solze, spotike in 'zajebe'. Ker so me zgradili in dali vero, da obstaja magični svet, v katerem sem šele začela zares ... Živet,« je zapisala.

Matevž Šalehar - Hamo in njegova Tara Zupančič sta se skupaj udeleževala dogodkov. FOTO: Mediaspeed

Tara Zupančič naj bi se že odselila iz njegovega stanovanja v Šentvidu, piše Lady.

Zupančičeva je bila v preteklosti v zvezi s še dvema slovenskima glasbenikoma, pevcem skupine Siddharta Tomijem Megličem in Janom Plestenjakom.

Taro smo pred časom gostili tudi v našem hišnem podkastu ŠOKkast, kjer je povedala, da zelo nenavaden strah. Boji se, da ji ne bi uspelo vsega doživeti: »Strah me je, da mi bo zmanjkalo časa za potovanja, doživeti stvari, spoznati ljudi in se naučiti vsega.« Zato življenje zajema s polno žlico, saj jo zanima veliko stvari. Podkastu lahko prisluhnete spodaj.