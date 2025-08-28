DOPISNIK IZ BEOGRADA

Priljubljeni RTV dopisnik se poslavlja: iz Beograda bo zdaj poročala njegova kolegica

Z odhodom Boštjana Anžina se zaključuje skoraj desetletje spremljanja razmer na Zahodnem Balkanu.
Fotografija: FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

N. P.
28.08.2025 ob 10:13
28.08.2025 ob 11:42
N. P.
28.08.2025 ob 10:13
28.08.2025 ob 11:42

»Dragi prijatelji, to je bilo to. Devet let in pol Balkana. Kar dovolj. V ponedeljek vrata dopisništva RTV Slovenija spet odpre Saša. Doviđenja, laku noć in hvala za vse ribe,« je na družbenem omrežju sporočil dolgoletni dopisnik RTV Slovenija v Beogradu Boštjan Anžin.

Z njegovim odhodom se zaključuje skoraj desetletno obdobje, ko je spremljal in poročal o razmerah na Zahodnem Balkanu. Anžin je bil v Beogradu tisti glas RTV Slovenija, ki je gledalcem in poslušalcem poročal o političnih preobratih, krizah, protestih in napetostih v regiji, hkrati pa odpiral tudi teme, ki so segale onkraj politike.

Že marca je bilo znano, da ga bo nasledila Aleksandra Banjanac Lubej, dolgoletna novinarka RTV Slovenija in gonilna sila oddaje NaGlas! Na razpisu je bila izbrana kot nova novinarka komentatorka v beograjskem dopisništvu, mandat pa uradno začne s 1. septembrom.

Anžinu smo v zvezi z odhodom in novimi zadolžitvami zastavili nekaj novinarskih vprašanj, a nam je obljubil, da bo nanje odgovoril takoj, ko bo lahko, saj smo ga ujeli sredi selitve.

