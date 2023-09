Končno začel uradno oddajati Toti radio (FOTO)

Minuli petek je v štajerski prestolnici končno začel uradno oddajati Toti radio, ki ga na frekvenci 106.8 vodi izkušeni radijec Matjaž Šalamun - Šalca. »Ne kot direktor, počutim se kot selektor, ki mu je uspelo pod eno streho spraviti 15 najboljših posameznikov,« je strnil misli alfa in omega ene najboljših stand up ekip pri nas Reporter Milan, ki je več kot 20 let podirala vse rekorde poslušanosti in obiskanosti.

Župan Saša Arsenovič je z ženo Katjo užival v družbi Marcosa Tavaresa, rekorderja slovenske prve nogometne lige.

Tudi sam radio je že v prvem dnevu podrl vse rekorde poslušanosti, a se s številkami, kot pravijo, sploh ne obremenjujejo, saj se zelo dobro zavedajo, da bodo s pravim programom, ki bo edinstven in lokalno naravnan, krepko premešali karte v mestu ob Dravi.

Žan Serčič nam je zaupal, da je bil kot mladenič zaljubljen v Ano Lakota, moderatorko jutranjega programa.

Direktorja radia Matjaža Šalamuna - Šalco je s posvetilom in dresom NK Maribor presenetil Bojan Ban, direktor NK Maribor.

Direktorica Infoneta Tanja Škarjot v družbi čisto pravih Štajercev, nogometašev NK Maribor