Končno obstaja izraz za enega od mojih najljubših občutkov (piše Danaja Lorenčič)

New York Times je novembra poročal, da gre za izraz, ki so si ga izmislili družboslovci za opis veselja, ki ga čutite, kadar nekdo drug dosega uspehe, čeprav to neposredno ne vpliva na vas.

Odlično, sem pomislila – končno obstaja poimenovanje za nekaj, kar mi je blizu.

Že dolgo namreč verjamem, da prijatelja ne spoznaš le v nesreči, temveč v sreči.

Takrat odkriješ, kdo se resnično veseli tvojih uspehov in slavi tvojo srečo. Kdo navija zate, ti privošči vse dobro in ne čuti zavisti, ko ti vse štima.

Prijateljstva, kjer se spodbujamo in radostimo uspehov drug drugega, zagotovo bolj cenim kot tista, kjer si samo ližemo rane in skupaj jočemo – ko se situacija izboljša, pa izgubimo stike.

Še pri tridesetih sem bila prepričana, da so prijatelji ljudje, ki ti stojijo ob strani, kadar si v stiski. A marsikdo je po tem, ko sem pregnala temo, čudežno izginil.